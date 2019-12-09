Гонку с препятствиями «Герои Урала» выиграли челябинцы (ВИДЕО)

В Екатеринбурге в минувшие выходные состоялся забег «Герои Урала» – «Зима-2019». Гонка с препятствиями на снежной трассе прошла на территории ГЛК «Уктус». В состязаниях, проведенных в формате эстафеты, участвовали 20 команд, в каждой по три участника – двое мужчин и одна женщина. Гонка включала 4 этапа – беговой, силовой, технический и командный.

Герои Урала – Зима-2019

Первое и третье места по итогам забега получили челябинцы, второе место заняла команда из Заречного. Еще были команды из Екатеринбурга, Качканара и Перми.

Организаторами забега «Герои Урала» выступили инструкторы «Гонки героев Екатеринбург».

В октябре этого года гонки с препятствиями были признаны официальным видом спорта – соответствующий приказ был подписан министром спорта РФ.

Прохождение трассы «Героев Урала» смотрите на нашем видео.

Екатеринбург, служба информации

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