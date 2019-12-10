В «Пассаже» на месяц опечатали ресторан из-за антисанитарии

Судебные приставы на месяц закрыли холодный цех ресторана «Легенды Юга» в ТЦ «Пассаж». Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, такое решение принял суд после проверки Роспотребнадзора.

У санврачей возникли претензии к холодному цеху заведения ресторатора Евгении Левандовской: он проходной, из-за чего сложно соблюдать температурный режим, а еще это может стать причиной загрязнения воздуха, кроме того, есть замечания по разделочному инвентарю и канализационным стокам.

Работа цеха приостановлена на 30 суток, рабочие поверхности опечатаны, представителю ресторана вручили требование об исполнении решения суда, то есть о временном закрытии части заведения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.12.19

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