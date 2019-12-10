В январе открывается новый регулярный рейс Екатеринбург – Омск

В международном аэропорту Кольцово открываются рейсы в Омск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта, с 11 января полеты в один из крупнейших городов Сибири будет выполнять авиакомпания UTair.

Улететь можно будет по понедельникам и субботам на самолете ATR 72-500 вместимостью до 70 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15:05, отправление из Омска – на 12:45 местного времени. Время в пути составит 2 часа 5 минут.

В настоящее время рейсы по маршруту Екатеринбург – Омск – Красноярск выполняет авиакомпания NordStar. Пассажиропоток на данном направлении по итогам 11 месяцев составил 5 тыс. человек.

Екатеринбург, служба информации

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