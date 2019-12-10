Мусорщики из Алапаевска устроили пикет в Екатеринбурге – просят денег (ФОТО)

Представители компании, которая занималась перевозками мусора в Алапаевске, сегодня устроили пикет в Екатеринбурге. Акция прошла возле здания заксобрания Свердловской области, где сегодня рассматривали во втором и третьем чтениях бюджет региона. На крыльце парламента стоял мужчина с плакатом с призывом к губернатору Евгению Куйвашеву: «Губернатор, помогите получить з/п. Спецавтобаза, вернитесь из 90-х. ООО АТЭК».

«Новому Дню» сам пикетчик пояснил, что его зовут Сергей Константинов, он работает водителем мусоровоза в «Алапаевской транспортно-энергетической компании». «Нам нужна помощь в выплате зарплаты», – сказал он, уточнив, что деньги не получает четыре месяца.

Между тем, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», подрядчик регоператора по транспортировке отходов действительно нанимал местного субподрядчика, однако договорных отношений с екатеринбургским предприятием не было. «Нам известно, что в Алапаевске оператор по транспортированию привлекал к оказанию услуг местную компанию. При этом у ЕМУП «Спецавтобаза» не было и нет договорных отношений с данной организацией, предприятие не выступает в качестве работодателя для работников данной организации», – сказали в пресс-службе предприятия.

Интересно, что совсем недавно в Алапаевске чуть было не произошел мусорный коллапс. Летом в городе начались проблемы с периодичностью и качеством вывоза отходов, тогда администрация муниципалитета изъяла у местной компании спецтехнику, ранее переданную фирме «РЭК» для оказания жилищно-коммунальных услуг населению. Имущество передали на баланс «Алапаевской транспортно-энергетической компании», которую возглавляет Алексей Тетерин. При этом, как писали местные СМИ, качество услуг не выросло, жалоб на несвоевременный вывоз не стало меньше. В конце концов, в ноябре ЕМУП «Спецавтобаза» провело замену старых металлических мусорных контейнеров на современные пластиковые, часть поставила компания «Транссервис». «Ранее для сбора и вывоза отходов на территории города перевозчик привлекал местную компанию, но качество их работы нас не устраивало. Смена субподрядчика также не увенчалась успехом. Проблема назрела, и страдали от этого в первую очередь потребители. В приоритетах нашей работы – качественное оказание услуги, а жители муниципалитета неоднократно жаловались на перебои с вывозом», – отмечали тогда в пресс-службе «Спецавтобазы».

Екатеринбург, Елена Сычева

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