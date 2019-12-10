Дорожники начнут капремонт на трассе Екатеринбург – Пермь после Нового года

Дорожные рабочие после Нового года начнут ремонт на трассе Екатеринбург – Пермь, из-за чего движение там будет ограничено. Схему движения всех видов транспорта изменят на 331-м километре дороги, где будут ремонтировать путепровод. «На время демонтажа пролетных строений путепровода с 13 по 19 января 2020 года вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Там отметили, что машины смогут проезжать по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-м километре. «При возникновении заторов можно будет воспользоваться альтернативным проездом через Московский тракт. Для левых поворотов в село Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337-м и 317-м километрах трассы», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.19

Бизнес предупредил власть об уходе в тень из-за резкого роста налога на имущество. / Администрация Екатеринбурга потратит еще пять миллионов на центральный ледовый городок. / Мусорщики из Алапаевска устроили пикет в Екатеринбурге – просят денег (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»