Свердловчане полностью обеспечили себя яйцами. С мясом – несколько сложнее

Сегодня министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев отчитался перед депутатами заксо о состоянии продовольственной безопасности в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр рассказал, что свердловские производители полностью обеспечивают население яйцами и картофелем. Показатели по мясу и молоку (молочным продуктам) – пока заметно ниже: 57,5% и 68% соответственно.

Дегтярев также отметил, что за последние пять лет потребление на душу населения картофеля и яиц увеличилось соответственно на 6,1% и 4,2%. Потребление мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов осталось на уровне 2014 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.12.19

В Свердловской области стали покупать и пить больше алкоголя. / Екатеринбургские депутаты потребовали от мэрии разобраться с «мусорными» протестами жителей. / Вице-мэр Екатеринбурга убежал от журналистов после вопроса о гранитной плитке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»