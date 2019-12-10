На ЕКАДе гаишники поймали командировочного москвича с «закладкой»

Свердловские гаишники задержали мужчину, который приехал в Екатеринбург в командировку из Москвы. На Урале у жителя столицы возникло желание принять наркотиков и, заказав дозу через приложение на смартфоне, он отправился искать «закладку» на такси на ЕКАД. Там его и остановили сотрудники ДПС ГИБДД Березовского, которые заметили подозрительную Mitsubisi, стоявшую в половине пятого утра посреди дороги с открытыми дверями.

«Сотрудники полиции увидели, что в машину сели два человека, и начали движение на автомобиле. Полицейскими автомобиль был остановлен, после чего пассажир, находящийся на переднем пассажирском сиденье, открыл дверь и сразу же закрыл ее. Один из инспекторов ДПС подошел к передней пассажирской двери и обнаружил, что около автомобиля лежит сверток из полиэтилена темного цвета. На уточняющий вопрос полицейского гражданин пояснил, что этот сверток принадлежит ему, в нем находится наркотическое вещество. При этом сам мужчина имел признаки наркотического опьянения: дезориентация в пространстве, дрожание рук, покраснение глаз», – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Водителю такси ничего не грозит, он не был знаком с пассажиром и просто вез его по указанному адресу, а вот в отношении москвича возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.228 УК РФ. «Изъятое вещество направлено на физико-химическую судебную экспертизу. По предварительным данным, это кокаин. Вес изъятого вещества составил более 1 грамма, что является значительным размером», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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