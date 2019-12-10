Под Артемовским поселок остался без воды из-за аварии

Поселок Сосновый Бор в Артемовском районе остался без холодной воды из-за коммунальной аварии. ЧП случилось накануне вечером, до сих пор воды нет в 11 многоквартирниках, 226 частных домах, школе и садике. Садик уже закрыли. В дома и к школе воду подвозят.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области назвали причины аварии – сломался погружной насос на водоподающей скважине, оборудование находится в ведении МУП «Прогресс». Коммунальщики пытаются решить проблему. Однако, как выяснилось, муниципалитет должен был позаботиться о том, чтобы у скважины был резервный насос и оборудование, предупреждающее выход из строя техники в результате скачков напряжения. А этого сделано не было. Главе Артемовского городского округа Андрею Самочёрнову прокуратура внесла представление.

Артемовский, служба информации

Артемовский. Другие новости 10.12.19

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