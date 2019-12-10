Счетная палата Екатеринбурга обнаружила новую схему вывода муниципального имущества – на примере школы в ЖК «Культура»

Счетная палата Екатеринбурга заявила о рисках муниципалитета потерять помещения, отведенные под школу, в жилом комплексе «Культура» в микрорайоне Пионерском.

Многоэтажное здание появилось на месте снесенного Дома творчества по улице Советская, 47 «б». В прошлом году депутаты гордумы инициировали расследование в отношении муниципального предприятия СУЭРЖ, которое проводило сделку по передаче земельного участка под застройку. Итоги финансовой проверки МУПа сегодня рассмотрели члены комиссии по муниципальной собственности.

Напомним историю строительства жилого комплекса в Пионерском. Ранее на этом участке располагалась школа № 35, а затем Дом детства и юношества, который несколько лет простоял пустым. В 2017 году чиновники СУЭРЖ распорядились снести заброшенное здание и отдали участок инвестору для застройки – для реализации этой схемы было создано ООО «Дом творчества». Позднее муниципальная доля в обществе была размыта внесением дополнительного капитала частным лицом.

Ранее директор СУЭРЖ Виктор Карташов утверждал, что это было сделано по договоренности с застройщиком. Инвестор пообещал вместе со сдачей жилого комплекса передать в собственность мэрии нежилые помещения площадью 1 300 квадратных метров – для учреждения дополнительного образования. Так и произошло. Дом сдан, часть помещений отданы в собственность города, подтвердил сегодня вице-мэр Игорь Сутягин.

Но, по мнению аудиторов, застройщик может обратно забрать школьные помещения в случае банкротства СУЭРЖ. Этот риск заложен в самой схеме долевого участия предприятия в ООО «Дом творчества».

«Ситуация сложилась так, что СУЭРЖ все равно остается в обществе, а значит отвечает перед кредиторами своим имуществом. То есть, если «Дом творчества» подаст иск на предприятие и потребует возмещение затрат и убытков (при строительстве, – прим. ред.), в результате этого СУЭРЖ, скорее всего, будет признано банкротом, и, согласно федеральному законодательству, понесет ответственность», – пояснил глава городской счетной палаты Андрей Парунин.

Игорь Сутягин отметил, что процедура выхода муниципального предприятия из «Дома творчества» уже началась. И пока никаких документальных претензий от инвесторов мэрия не получала. Парунин подчеркнул, что материалы проверки счетной палаты находятся в городской прокуратуре. Если со стороны инвестора действительно будут попытки отчуждения муниципального имущества, последуют акты прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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