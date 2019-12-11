ГИБДД: 80 % ДТП на Урале совершают мужчины, в каждой седьмой «мужской» аварии есть жертва

В ГИБДД Свердловской области составили рейтинг ДТП по половой принадлежности – оказалось, что в большинстве аварий виноваты мужчины и именно они чаще попадают в ДТП с тяжкими последствиями. За 11 месяцев этого года на территории региона произошло около 2,5 тысяч аварий по вине водителей. Погибли 295 человек, более 3000 получили травмы.

Женщины-водители спровоцировали только 403 ДТП, в них погибли 24 человека (около 8%), 577 получили травмы. Причины «женских» аварий – несоблюдение очередности проезда перекрестков (120 ДТП), выезд на встречку (45 ДТП), несоблюдение дистанции (28 ДТП). В 4 из пяти аварий виновны мужчины, а в каждом седьмом ДТП гибнет человек.

Водители-мужчины стали причиной смерти 265 человек. Более 2,5 тысяч получили травмы. В этом году мужчины в два раза чаще стали совершать ДТП при движении задним ходом, на 13 % выросло число ДТП на пешеходных перекрестках. Кроме того, в ГИБДД подсчитали, что виновником каждого 11 ДТП становится начинающий водитель, а четверть аварий совершили водители в возрасте за 50 лет.

Екатеринбург, служба информации

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