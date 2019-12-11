Главными поставщиками игрушек на Урал оказались КНР, Казахстан и Колумбия

Около 75% игрушек, ввезенных на Урал из-за рубежа, приехали из Китая. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Всего с начала 2019 года таможенники оформили ввоз более 4 тысяч тонн детских игрушек общей стоимостью более 18 миллионов долларов. Это куклы, конструкторы, мягкие игрушки, головоломки, игрушечные музыкальные инструменты и другие товары.

Большую часть импортных игрушек на Урал поставляет Китай – более 3 тысяч тонн. За ним следуют Казахстан – 769 тонн, Колумбия – 87 тонн, Испания – 34 тонны, Турция – 86 тонн.

Впрочем, свердловские игрушки тоже идут на экспорт. В этом году за рубеж отправились 62 тонны уральских игрушек общей стоимостью более 600 тысяч долларов. Чаще всего их покупают в Казахстане и Белоруссии.

Екатеринбург, служба информации

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