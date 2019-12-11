Под Каменском-Уральским маршрутка со школьниками попала в ДТП (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган школьный автобус попал в ДТП. В аварии пострадал ребенок, который находился в машине второго участника аварии, дети из маршрутки не пострадали, но переночевать им пришлось в Каменске-Уральском.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась накануне около 16-30. Женщина на «Дэу Матиз», ехавшая в сторону Каменска-Уральского, не справилась с управлением и вылетела на встречку. Там она врезалась в автобус «ГАЗ-А65R32».

В этой аварии пострадала водитель-виновник ДТП и двухлетняя девочка, которая ехала в малолитражке, женщина посадила ее на бустер, хотя под ее рост и вес должно было использоваться автокресло. У ребенка ушибы мягких тканей головы, у водителя сломан нос, челюсть, ушибы лица и грудной клетки. В маршрутке, кроме водителя, находились шестеро детей с педагогом, они возвращались с соревнований в Новую Лялю. Все были пристегнуты, никто не травмировался. Для них организовали ночлег в Каменске-Уральском, утром приехал другой автобус, который отвезет их домой.

Каменск-Уральский, служба информации

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