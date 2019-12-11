Осужден создатель виртуального завода, обманувший контрагентов на 17 млн рублей

В Екатеринбурге осужден за мошенничество в особо крупном размере предприниматель Василий Макушев, который, создав виртуальное предприятие, обманул контрагентов на 17 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, в 2014 году мошенник создал подконтрольное ему юридическое лицо – ООО «Завод трансформаторных подстанций» и обеспечил ему искусственный образ успешного стабильного предприятия с опытом коммерческой деятельности.

Чтобы внушить доверие возможным контрагентам, Макушев демонстрировал готовность предприятия не только поставлять электротехническое оборудование, но и изготавливать его, создавая видимость наличия у предприятия собственной производственной площадки. Кроме того, созданию репутации ООО «Завод трансформаторных подстанций» как надежного и успешного поставщика способствовали: активная реклама, наличие собственного интернет-сайта, штат сотрудников, офис в центре Екатеринбурга.

Всего в период с июля 2014 года по сентябрь 2016 года Макушев похитил денежные средства 11 контрагентов, причинив им ущерб на общую сумму более 17 млн. рублей.

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга назначил Василию Макушеву наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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