Питерские урбанисты включили Екатеринбург в список комфортных городов России

Специалисты института «Урбаника» провели анализ 100 самых больших городов в России и вычислили, где удобнее всего жить, при этом без лишних затрат, об этом со ссылкой на исследование пишет РБК. В топ-пять вошли Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга – это города, которые, по мнению экспертов, комфортны, но при этом не очень дороги для жизни.

Екатеринбург включили в список из семи наиболее удобных для жизни городов России. Помимо уральской столицы туда же отнесли Уфу, Ростов, Самару, Воронеж, Казань и Санкт-Петербург.

Напомним, что в центре Екатеринбурга вот уже несколько месяцев не прекращаются работы по благоустройству – гранитную плитку кладут, несмотря на снег, слякоть и минусовые температуры. Подрядчики уже сорвали сроки сдачи объектов на проспекте Ленина и на улице Малышева. Такая же ситуация с работами по реконструкции сквера за театром оперы и балета.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.19

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