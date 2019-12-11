В Кольцово рейс «Аэрофлота» встретили с полицией из-за матершинника

Минувшей ночью в аэропорту Кольцово задержали пассажира рейса Su-1416 компании «Аэрофлот». Самолет приземлился в Екатеринбурге около половины четвертого утра, передает корреспондент «Нового Дня».

В пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО инцидент подтвержили. Там сообщили, что прибывший к трапу наряд полиции задержал жителя Новосибирска 1988 года рождения. Оказалось, что во время полета он громко разговаривал со своим знакомым и ругался матом, нарушая общественный порядок. «На замечания экипажа не реагировал», – отметили в ведомстве.

В итоге на матершинника оформили протокол за мелкое хулиганство по ч. 1. ст. 20. 1 КоАП РФ. Штраф он оплатил на месте.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.19

Бюджет-2020: екатеринбургские депутаты возмутились тратами на самих себя. / Питерские урбанисты включили Екатеринбург в список комфортных городов России. / Осужден создатель виртуального завода, обманувший контрагентов на 17 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»