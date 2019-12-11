На пожаре в Екатеринбурге расширяют зону эвакуации (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге расширяют зону эвакуации на промплощадке Уральского завода лакокрасочных изделий, передает корреспондент «Нового Дня» с места событий.

Полицейские просят людей отойти на безопасное расстояние от горящего здания, где ранее произошла серия взрывов.

«Это не взрывы, а хлопки из-за бочек с краской», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Взрыв на Эльмаше

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