Ночью в Артемовском загорелось здание поликлиники

Сегодня ночью в Артемовском боролись с огнем в поликлинике на улице 8 Марта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 23:51. На первом этаже двухэтажного здания поликлиники в одном из кабинетов на площади 10 кв. м горели мебель, оборудование, внутренняя отделка.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 14 человек. В 00:02 огонь был локализован, в 00:06 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:45.

Артемовский, служба информации

Артемовский. Другие новости 12.12.19

12 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / Депутаты приняли бюджет здравоохранения Екатеринбурга без единой поправки. / Пожарные потушили огонь на складе лакокрасочного завода в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»