Правительство РФ монетизировало эффективность региональной власти: Свердловская область на пятом месте в УрФО

Свердловская область заняла пятое место среди субъектов Уральского федерального округа по размеру поощрительных трансфертов из федерального бюджета.

Как сообщается на сайте правительства РФ, 5 млрд рублей были распределены между 71 субъектом Федерации в зависимости от эффективности деятельности исполнительных органов власти регионов. Учитывались показатели экономического, социального и внутриполитического блоков оценки.

Свердловская область получила 56,7 млн рублей. Меньше нее в УрФО досталось только Челябинской области – ее правительству выделили 43,5 млн рублей. Курганскую область поощрили суммой в 96,5 млн рублей, ХМАО-Югру – в 79,9 млн рублей. Тюменская область и ЯНАО оказались лучшими: они заслужили поощрения в объеме 110,6 и 109,4 млн рублей. Первое место по РФ заняла Республика Крым – ее правительству выделено за хорошую работу 122,8 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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