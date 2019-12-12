Пристав с помощью халата заставила алиментщика пустить ее в дом

В Екатеринбурге судебные приставы разыграли миниатюру «затопленные соседи», чтобы заставить алиментщика пустить их в квартиру.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, отец восьмилетнего мальчика более трех месяцев не перечислял деньги на содержание сына, судебные приставы Верх-Исетского районного отдела пошли по адресу проживания алиментщика, чтобы выписать протокол. Но в этом доме есть видеодомофоны и камеры на лестничной площадке, то есть сотрудникам в форме должник не открыл бы. Перед тем, как позвонить в его дверь, судебный пристав-исполнитель надела халат и домашние тапочки и начала кричать: «Вы нас топите!". Мужчина открыл дверь, получил протокол по 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», а после суда – арест на 10 суток.

Этот алиментщик уже пытался избежать наказания за долги. В мае 2018 года он уже провел 10 суток под арестом, а после принес приставам платежные документы из банка о том, что перевел на счет бывшей супруги сумму порядка 50 тысяч рублей. Но женщина уверяла, что денег не получила. Тогда мужчина объяснил все ошибкой банка и показал платежки с большой красной печатью «Отменено». Приставам не понравилось, что на всех документах от разных дат стоит одна и та же подпись кассира, они сходили в банк, и там им пояснили, что печати такой не существует, платежей не было. Материалы приставы передали в полицию для возбуждения уголовного дела за мошенничество.

Екатеринбург, служба информации

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