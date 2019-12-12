Лжеколлектор, забравший у девушки машину, отправится в колонию строгого режима

В Екатеринбурге осужден уроженец Республики Дагестан Шамиль Абдурашидов, 1988 г. р. Он признан виновным в разбое и незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, Абдурашидов узнал от знакомой, директора коммерческой фирмы, что ей должна крупную сумму денег другая фирма. Злоумышленник решил использовать эту информацию, чтобы получить деньги с сотрудников фирмы-должника, хотя и знал, что долг ежемесячно погашается равными долями.

28 мая 2018 года около девяти часов вечера во дворе дома на улице Черепанова в Екатеринбурге он встретился с девушкой – представителем фирмы-должника под видом представителя фирмы-кредитора. Подсудимый угрожал ей ножом и требовал вернуть долг фирмы в полном объеме. Чтобы жертва не могла уехать, он проколол ножом два колеса на ее автомобиле «Ауди А6». К нему присоединились сообщники, напугавшие девушку. Абдурашидов обратился к одному из них и велел доставить и девушку, и автомобиль на известную ему автостоянку в Верх-Исетском районе и получить ключи и документы на машину.

При этом Абдурашидов говорил, что независимо от уплаты долга машина останется у него «за неудобства». Напуганная девушка отдала ключи от своего автомобиля, а на следующий день на стоянке его не оказалось.

Абдурашидов признан виновным не только в разбое, но и в незаконном приобретении, хранении и перевозке гладкоствольного огнестрельного оружия. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил его к лишению свободы на 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года.

Екатеринбург, служба информации

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