Пользователи HeadHunter рассказали о попытках взлома аккаунтов

Вчера вечером и сегодня ночью многие пользователи портала HeadHunter получили сообщения с запросом на смену пароля к аккаунту на сайте, который специализируется на вакансиях и поиске сотрудников.

«Мне пришло сообщение в три часа ночи. Очевидно, пытались получить доступ к аккаунту. У многих знакомых такая же ситуация», – сообщил житель Екатеринбурга Алексей.

В HeadHunter сообщили, что «компания в курсе ситуации и разбирается с ней. «Благодаря бдительности пользователей, получивших такие сообщения и вовремя сообщивших нам о них, попытки компрометации пользовательских данных оказались безуспешными», – сообщили в пресс-службе, предупредив пользователей не реагировать на подобные сообщения, если они сами не запрашивали пароль или не регистрировались на сайте.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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