Рейс «Победы» из Екатеринбурга в Москву задержали на 18 часов

Из аэропорта Кольцово сегодня ночью вылетел рейс авиакомпании «Победа» в Москву, который задержали более чем на 18 часов. Об этом сообщили пассажиры. Вылет планировался 11 декабря в 07:55, а в итоге борт отправили в столицу только в 02:10 минут.

Чем была вызвана такая долгая задержка, пассажирам не объяснили. При этом изначально сообщалось, что задержка составит пару часов, однако несколько раз переносили.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.12.19

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