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Четверг, 12 декабря 2019, 10:24 мск

Новости Екатеринбург

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Ночью на трассе Екатеринбург – Пермь перекроют движение

В ночь с четверга на пятницу дорожники полностью перекроют движение на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург.

На 342-м километре дороги рабочие будут устанавливать надземный пешеходный переход. «Он позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы», – сообщили в Уралуправтодоре.

Перекрытие планируется в оба направления 13 декабря с 01:00 до 01:40. Объехать участок можно будет через Московский тракт.

Екатеринбург, Елена Сычева

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