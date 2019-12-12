УФАС: в Свердловской области становится все меньше конкуренции на госзакупках

Госструктуры и корпорации, обязанные искать подрядчиков через аукционы, предпочитают как можно больше денег тратить на единственного поставщика. Среднее количество участников закупки год от года в регионе падает и уже не дотягивает даже до двух. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя управления ФАС по Свердловской области Антон Трофимов.

По словам антимонопольщика, тенденция к отказу от конкуренции особо заметна в случаях, когда закупка проводится по ФЗ № 223 (касающемуся госкорпораций, автономных учреждений, естественных монополий и т.д.). В среднем на одну закупку по ФЗ № 44 (для органов власти) заявляются 2,5 участника. По 223-му ФЗ – около 1,65. В прошлом году показатель был чуть выше, а в 2017 году на одну закупку госкорпораций приходилось более двух участников. При этом те, кто может проводить закупку по ФЗ № 223, в целом увеличили количество конкурентных торгов, но их сумма упала, то есть компании реже пользуются возможностью закупаться у единственного поставщика, но денег в таких случаях отдают больше. Если в 2017 году на закупку у единственного поставщика потратили около 30% всего бюджета, то по итогам этого года УФАС ждет, что цифра вырастет до 58%.

Как часто к закупке у единственного поставщика прибегают госзаказчики, обязанные работать по более «жесткому» ФЗ № 44, Антон Трофимов сказать не смог. Но стоит ждать, что в целом в регионе в ближайшее время конкуренции на закупках станет еще меньше. В регионе медучреждения переводят из бюджетных в автономные, и УФАС уже четко видит тенденцию: они тоже предпочитают не искать лучшего, а отдавать деньги кому-то конкретному.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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