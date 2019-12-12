Антимонопольщики рассказали, кто чаще всего нарушает закон о госзакупках

За этот год в УФАС по Свердловской области поступило около трех тысяч жалоб на проведение закупок. Многие из них связаны с тем, что заказчики отклоняют заявки, ссылаясь на несуществующие требования, а кроме того, антимонопольщиков атакуют «профессиональные жалобщики», цель которых заволокитить закупку, а не стать ее участником.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции замруководителя регионального УФАС Антон Трофимов, безусловные сферы-лидеры по количеству жалоб: любое строительство – если речь идет о строительстве крупного объекта, то жалобы будут точно; кроме того, много жалоб поступает на закупки услуг охраны, в сфере школьного питания и медицины. В последнем случае нарушения зачастую связаны с тем, что больницы из бюджетных учреждений переходят в автономные, на закупках вместо 44-ФЗ (где много строго регламентировано законом) они начинают работать по 223-ФЗ, где каждый заказчик разрабатывает собственные постановления.

«Они в положении что-то написали, но сами его не выучили, продолжают использовать принципы 44-ФЗ. Например, не привыкли к своим срокам по заключению договора или еще каким-то пунктам. Они отклоняют предложение участника, мы открываем постановление, а у них по такой причине отклонение вообще не предусмотрено. То есть сами что-то придумали и сами не соблюдают», – прокомментировал Антон Трофимов.

Что касается сферы строительства, то там много так называемых профессиональных жалобщиков. Они активизируются в основном сезонно, сейчас, рассказал Трофимов, торгуются услуги по содержанию дорог, ремонту и по капстроительству – и в 100% текущих жалоб УФАС видит именно тех, кто хочет застопорить процесс. «Как мы отличаем профессиональных жалобщиков – они жалуются на все подряд, но ни разу на торги не вышли. Это, конечно, зло, что они тормозят процесс. Но с другой стороны, они держат стороны в стимуле и заставляют обращать внимание на нарушения», – отметил замглавы УФАС. Около двух-трех раз в год УФАС получает жалобы на то, что на крупных конкурсах победителями оказываются одни и те же компании.

Чаще всего жалобы идут на закупки, которые проводятся по 44-ФЗ, их было более двух тысяч, около половины признали обоснованными. По 223-ФЗ поступило около 700 жалоб, обоснованные – только каждая пятая. При этом, отметил эксперт, штрафы антимонопольщиков для нарушителей 223-ФЗ не являются чем-то страшным: в большинстве случаев штрафуют на сумму в пару тысяч рублей, что для госкорпораций и других структур, обязанных проводить такие закупки, несерьезно. Что касается самого серьезного наказания для недобросовестного подрядчика – попадание в черный список – то по итогам года в 70% случаев расторжения договора к компаниям применялось такая мера. Во многих случаях внеение в реестр недобросовестных поставщиков не дает возможности снова участвовать в торгах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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