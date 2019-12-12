«Пришли к губернатору за час до начала, а нам сказали, что прием окончен», – екатеринбурженка пожаловалась на Куйвашева

Сегодня в России в честь Дня Конституции по всей стране идут приемы граждан. С населением общаются чиновники – от муниципальных до областных. Но не всем удается встретиться с госслужащими, чтобы обсудить свои проблемы.

«Пришли на прием к губернатору во Всероссийский день приема граждан за час до начала, а нам сказали, что прием уже окончен (еще не начавшись). При том, что в 10:00 он должен был открывать форум «Свобода» в ЕЦ, на который тоже не явился, – рассказала в своем фейсбуке жительница города Екатерина Лахтикова, которая, напомним, во время протестов в сквере в мае этого года одевалась в костюм матери-природы. – Принимают весь день теперь его некомпетентные в нашем вопросе заместители. На вопрос, как нам попасть на личный прием, дали заполнить заявление с обычным бюрократическим шлейфом обещаний... сидим, как на вокзале, заполняем заявление».

В департаменте информационной политики Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что прием Куйвашев начал в 10 часов утра, он успел пообщаться с тремя жителями региона, а после ушел на заседание правительства. Там также заверили, что планов по участию в форуме у губернатора не было.

Сама Лахтикова позднее пояснила «Новому Дню», что пришла на прием к 11:00, потому что «в 10:00 надеялись увидеть его на заявленном мероприятии».

Екатеринбург, Елена Сычева

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