Сельские учителя 9 месяцев ждали компенсаций за покупку дров для отопления жилья

Учителя из школы села Краснослободского почти год ждали от местных властей компенсаций за покупку дров для отопления своего жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в надзорное ведомство поступила коллективная жалоба от 15 учителей Краснослободской средней школы на МКУ «Центр муниципальных услуг и субсидий». Прокуратура установила, что в течение 2019 года учителя направили в «Центр муниципальных услуг и субсидий» 15 заявлений о компенсации расходов на покупку дров и угля и доставку их к ним домой. Однако в нарушение Жилищного кодекса РФ и других НПА по семи заявлениям компенсации учителям выплатили с нарушением установленного законом 2-месячного срока, а еще по восьми, поступившим в МКУ в феврале-марте, не выплатили вообще.

Прокуратура Слободо-Туринского района потребовала от директора МКУ «Центр муниципальных услуг и субсидий» устранить нарушения закона. Только после этого, в декабре, восемь учителей получили компенсации на общую сумму 128 тысяч рублей, а виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Слободо-Туринский район, служба информации

Слободо-Туринский район. Другие новости 12.12.19

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