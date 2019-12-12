Земли свердловской области стали еще беднее – площадь сельхозугодий сокращается пять лет подряд

В Свердловской области сокращается количество земель, которые пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур. Об этом говорят уральские аграрии.

Заведующая кафедрой химии, почвоведения и агроэкологии УрГАУ Светлана Харлап сообщила «Новому Дню», что ученые следят за гумусовой составляющей плодородного слоя земель – и этот показатель демонстрирует отрицательную динамику. «Поскольку производятся сельхозпосадки, а органических удобрений вносится очень мало, соответственно, содержание гумуса уменьшается», – пояснила она. В госдокладе «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году» говорится о том, что площадь земель сельскохозяйственного назначения в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 4,5 тысячи га и составила 4,077 млн га. «В структуре земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельхозугодья (1,99 млн га), в составе которых наибольшие площади заняты пашней (1,3 млн га). Площадь сельхозугодий составляет 13,24 % от всего земельного фонда Свердловской области. При этом на протяжении последних пяти лет территория эта сокращается. С 2014 по 2018 годы уменьшение составило 8,7 тысячи га, а в 2018-м – еще 5,8 тысячи га», – говорится в докладе.

В государственном центре агрохимслужбы «Свердловский» агентству подтвердили, что тенденция к сокращению есть. «Падение наблюдается, но много неиспользуемых земель, плюс каждый год уходят из оборота не лучшие земли сельскохозяйственного назначения, а худшие, малогумусные и неплодороные. Если в целом в масштабах области, то падение плодородия просматривается слабо. Но у нас 1,3 млн га пахотных земель – на этом фоне, конечно, заметно», – сказал директор центра Владимир Тощин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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