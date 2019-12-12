В новогодние каникулы екатеринбуржцы могут чаще летать в Прагу, Барселону и Дубай

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает еще больше перелетов из Екатеринбурга в столицы Чехии, Каталонии и ОАЭ на время новогодних и рождественских праздников. Эти рейсы будут добавлены к регулярному расписанию самолетов:

– рейс U6-701 Екатеринбург – Прага – 30 декабря и 6 января;

– рейс U6-702 Прага – Екатеринбург – 30 декабря и 6 января;

– рейс U6-857 Екатеринбург – Барселона – 28 декабря, 4 и 11 января;

– рейс U6-858 Барселона – Екатеринбург – 28 декабря, 4 и 11 января;

– рейс U6-801 Екатеринбург – Дубай – 30 декабря, 1, 6 и 8 января;

– рейс U6-802 Дубай – Екатеринбург – 31 декабря, 2, 7 и 9 января.

Таким образом, улететь в Прагу можно будет ежедневно, в Барселону по субботам, а в Дубай – шесть раз в неделю. Билеты уже находятся в продаже.

Екатеринбург, служба информации

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