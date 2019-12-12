Эмиссары Минприроды РФ провели экологический аудит Путинграда: «Ситуация очень оптимистичная» (ФОТО)

Представители общественного совета при Министерстве природных ресурсов России провели выездную двухдневную экологическую проверку в одном из крупнейших промышленных центров Урала – Нижнем Тагиле. В частности, объектом аудита (в рамках контроля за реализацией федеральной программы «Чистый воздух») стало одно из основных градообразующих предприятий Путинграда – НТМК.

Напомним, что федеральная программа «Чистый воздух» – это одно из направлений нацпроекта «Экология». Нацпроект «Экология» в свою очередь стал итогом майских указов президента Путина в 2018 году.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции зампред общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин, на «Экологию» бюджеты разных уровней до 2024 года потратят 4 триллиона рублей. Причем большая часть средств – 2,4 триллиона – пойдет на финансирование как раз «Чистого воздуха». В рамках реализации программы были отобраны 12 городов с самым загрязненным атмосферным воздухом (по данным Росприроднадзора). Это – Красноярск, Нижний Тагил, Братск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

На крупнейших промышленных предприятиях этих городов, собственно, и планируется провести аудит того, как руководство промышленных гигантов борется за чистоту атмосферы. Основным индикатором в оценке эффективности этой борьбы сейчас выступает параметр внедрения «наилучших доступных технологий» – НДТ.

Как подчеркнул Александр Закондырин – цель внедрения экологических НДТ на предприятиях – это достижение максимального эффекта при разумности и доступности использования той или иной технологии.

Первым объектом проверки минприродных общественников месяц назад стал красноярский КРАЗ. Ситуация здесь, что называется «в процессе»: из 10 НДТ, которые должны быть внедрены на предприятии, сейчас работают только 4. Сейчас та же московская инспекция работает по НТМК и Нижнему Тагилу.

По словам Закондырина, соответствующие мероприятия в отношении НТМК проводились и до этой выездной проверки, и будут проводиться после нее. Вместе с тем он отметил, что был приятно удивлен тем, что стереотипы в отношении города в целом, и нижнетагильской промышленности в частности, действительности категорически не соответствуют. Так, к примеру, на НТМК за последние 30 лет валовые выбросы в атмосферу города были снижены на 78 процентов, специфические (полиароматные) снижены на 91 процент. Только за год – с 2017-го по 2018-й объемы выбросов с предприятия удалось снизить на 10 процентов.

Зампред ОП при Минприроды РФ при этом сообщил, что большая часть технологических решений, которые позволили оздоровить экологическую ситуацию на предприятии и в городе, на НТМК внедрили еще до запуска нацпроекта «Экология» и федпрограммы «Чистый город». Так что сейчас из 137 экономически целесообразных НДТ на НТМК уже внедрены от 100 до 129 наилучших доступных технологий.

«Ситуация очень оптимистичная. Очевидно, что необходимая работа здесь велась и раньше. ЕВРАЗ НТМК – это хороший пример движения в этом направлении. По сравнению с некоторыми крупными промышленными предприятиями – это небо и земля. Производит впечатление», – отметили на пресс-конференции представители инспекции. В итоге аудиторы рекомендовали НТМК продолжать в том же духе, а также наладить систему экологического мониторинга в Нижнем Тагиле, чтобы жители знали – кто, где и когда портит воздух в городе.

Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев в свою очередь сообщил, что на предприятии в плановом режиме идет реализация масштабных экологических программ и в ближайшие годы на эти цели планируется направить огромные средства.

Он отметил, что в советское время экологические нюансы в вопросах промышленного строительства практически не учитывались. Однако сегодня технологическое перевооружение, технологическое развитие невозможны без работы в сфере экологической безопасности. Так что в ближайших планах компании запуск ещё одной экологически-чистой домны и решение проблемы полиароматов от коксохимического производства. «Понятно, что коксохим розами не пахнет, но к 2021 году планируем свести эти моменты к нулю», – заявил Кушнарев. По его словам, большую часть экологических вопросов на НТМК предполагается решить к 2024 году: «Программа большая, дорогая, это миллиарды рублей, требует хороших специалистов. Но к плановому периоду все эти проблемы должны решить».

Между тем представители московской инспекции проинформировали, что по итогам аудита на НТМК, Минприроды РФ и общественности будет представлен независимый аналитический доклад. Предполагается, что следующим городом, где пройдет такая проверка, станет Норильск.

Нижний Тагил, служба информации

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