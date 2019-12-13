В детсаду Екатеринбурга снеговиков намотали на деревья (ФОТО)

В одном из детсадов Екатеринбурга креативно подошли к новогоднему оформлению территории.

Аллею возле учреждения украсили снеговиками из простыней, обвязав ими стволы деревьев.

Об оригинальной идее украсить территорию детсада «Новому Дню» рассказала мама ребенка, который его посещает.

По ее словам, выглядит все забавно и празднично. И, однозначно, такие снеговики не растают довольно теплой зимой, которая выдалась в этом году.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.12.19

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