Екатеринбургским льготникам подарили 10 поездок в месяц

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об изменении льготного тарифа на проезд в муниципальном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован сегодня на сайте мэрии. В нем говорится, что льготные категории граждан смогут за 469 рублей совершать 50 поездок в месяц на любом виде транспорта, а не 40, как сейчас. Льготы распространяются на инвалидов, ветеранов войн, бывших узников фашистских лагерей, пенсионеров, тружеников тыла, «афганцев», «чернобыльцев» и школьников из многодетных семей.

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Екатеринбург, служба информации

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