В Екатеринбурге цыганки с помощью детей грабят квартиры

В Екатеринбурге цыганки втираются в доверие к детям и с их помощью попадают в квартиры. Первое уголовное дело по факту совершения преступления уже возбуждено, говорят в полиции. Родители пересылают в чатах тревожные сообщения и просят проявлять бдительность.

Несколько из них РИА «Новый День» приводит полностью.

«Уважаемые родители, добрый вечер. Пожалуйста, проведите с детьми разъяснительную беседу о запрете общения с незнакомыми людьми. По городу работают женщины, цыганской внешности, ведут детей от школы до дома, втираются в доверие с целью ограбить квартиру.

Вчера была кража на Волгоградской, сегодня попытка кражи на Постовского , 19 (в квартиру вернулись взрослые).

Информация не фейковая, ниже скину фото с камер из лифта с Постовского.

Вчера к мальчику из 4А класса проникли две цыганки и ограбили квартиру, они зашли вместе с ним в лифт и доехали до его этажа и потом с ним зашли в квартиру, заговаривают, ребенок не понимает ничего, потом говорят: мы знаем твою маму, дай нам попить воды».

«Уважаемые родители! Прочитайте, это не спам(((( пересылаю сообщение от родительницы из 4А класса нашей школы:

Всем добрый вечер! Пожалуйста проведите беседу с детьми, особенно младшими школьниками, чтобы не разговаривали с незнакомыми людьми. Возле нашей школы и 39 гимназии появились цыганки, заговаривают детей и потом из дома выносят деньги/золото... Уже известны на сегодня два случая. Либо постараться обеспечить встречу из школы».

Пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, между тем, сообщает следующее: по факту кражи из квартиры следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Полиция изучает съемки с видеокамер из подъездов и устанавливает причастных к преступлению.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.12.19

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