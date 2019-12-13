В мэрии Екатеринбурга предупредили о пробуждении древнего зла (ФОТО)

Сегодня, в пятницу, 13, в администрации города Екатеринбурга предупредили о том, что пробудилось древнее зло. Соответствующие плакаты появились в коридорах ратуши на третьем этаже, передает корреспондент «Нового Дня». Речь идет о передвижной выставке работ участников регионального конкурса карикатур и плакатов антикоррупционной направленности «Честный мир».
Примечательно, что выставка ранее размещалась в заксобрании Свердловской области, а теперь сменила локацию – и на плакаты о пробудившемся древнем зле, постыдности взяток и свиньях-коррупционерах смотрят не региональные депутаты, а муниципальные служащие (на третьем этаже мэрии расположены финансовый департамент, отдел бухучета, и так далее).
Добавим, что конкурс проводился при поддержке департамента молодежной политики Свердловской области.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 13.12.19
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