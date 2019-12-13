СКБ-банк представил новые возможности «ДелоКассы» в Системе быстрых платежей

СКБ-банк на этой неделе в рамках технологической конференции представил новые возможности оплаты в Системе быстрых платежей. Участники и гости конференции смогли протестировать лично с помощью «ДелоКассы» оплату по динамическому QR-коду, возврат платежа, а также мобильное приложение для переводов между физлицами, оплаты в магазине по QR-коду и мгновенному счету. «СКБ-банк сегодня – единственный банк в стране, реализовавший полный функционал оплаты C2B по QR-коду с возможностью возврата, а также сервис мгновенного счета для оплаты C2B в e-commerce и для пополнения брокерского счета клиента с инициализацией платежа из приложения брокера», – рассказал директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов.

СКБ-банк стал одним из первых банков, присоединившихся к Системе быстрых платежей, это произошло в феврале 2019 года. А в августе уральский банк первым в России реализовал сервис оплаты по QR-коду. «Банк и в дальнейшем будет стремиться сохранить лидерство в сфере развития сервисов СБП, продолжит пилотировать и внедрять новый функционал, предоставляя широкие возможности бизнесу и частным клиентам» – отметил Виталий Копысов. С момента присоединения к Системе быстрых платежей через банковскую группу, в состав которой входят СКБ-банк и Газэнергобанк, было совершено свыше 55 тысяч переводов.

Екатеринбург,, Служба информации

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