Полевчан избавят от раздражавших их свиней

Свинокомплекс «Полевской», несколько лет подряд являвшийся причиной раздражения жителей города, в следующем году переедет. Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, министр сельского хозяйства региона Свердловской области Дмитрий Дегтярев и директор свинокомплекса «Уральский» Владимир Стогний. К реализации проекта решено преступить в следующем году, сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Напомним, свинокомплекс «Полевской» давно возмущал полевчан – их беспокоил ужасный запах с территории, накрывавший целый микрорайон Зеленый Бор, и тот экологический вред, который комплекс наносил природе города – отходами его деятельности отравлены гектары земли. Последний митинг против работы данного объекта АПК прошел в Полевском в сентябре 2019 года.

Полевской, Елена Васильева

Полевской. Другие новости 13.12.19

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