В центре Екатеринбурга со скандалом сносят легендарный киоск «Цветы от Аллы» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня сносят легендарный киоск «Цветы от Аллы», установленный на тротуаре прямо у светофора на пересечении сквера им. Попова и проспекта Ленина. Разбором конструкций занимается администрация Кировского района. Со слов чиновников, решение об освобождении земельного участка вступило в силу 14 ноября 2019 года. На исполнение решения у владелицы киоска было 10 дней.

Сносят легендарный киоск «Цветы от Аллы»

«Сейчас снос идет за счет муниципальной казны, с последующим возложением расходов на ООО «Алла-Т». Мы с вами все видим и прекрасно понимаем, в каком городе мы живем. И где находится месторасположение этого нестационарного объекта. Он достаточно неудобно стоит для пешеходов, для маломобильных групп, здесь невозможно пройти на другую сторону улицы. Поэтому суд учел все обстоятельства и признал: в данном случае необходимо снести этот павильон», – пояснила начальник отдела земельных отношений и строительства администрации Кировского района Екатеринбурга Светлана Нагибина.

К киоску приехала и сама хозяйка помещения Алла Тяжельникова. Она рассказала, что строение появилось здесь еще в 1993 году. Пережило «лихие 90-е», а пару лет назад его попросту убрали из схемы нестационарных объектов. Предприниматель пояснила, что она продолжает бороться в суде за 18 квадратных метров земли в центре Екатеринбурга, но при этом была согласна на время разбирательств убрать киоск.

«Вчера уведомили администрацию Кировского района о том, что будем сносить павильон своими силами. Наша подрядная организация приехала утром, начала разбор павильона. Подошли люди от администрации, начали сотрудникам мешать, – рассказывает Алла Михайловна. – Недавно в Екатеринбург приезжал генеральный прокурор Юрий Чайка, который сказал обо все этих моментах сообщать ему лично. То есть сегодня будет письмо Юрию Чайке отправлено, будет в полицию написано письмо и в прокуратуру», – уверенно заявляет хозяйка павильона.

Алла Тяжельникова волнуется, что под угрозой сноса теперь оказался павильон с цветами, который находится поблизости. Женщина считает, что в ближайшее время городские чиновники через суд будут добиваться сноса объекта.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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