В Нижней Туре двух работников убила огромная металлическая труба

В Нижней Туре начата прокурорская проверка из-за гибели двух рабочих на промплощадке ООО НПН «Аспект-Центр».

Несчастный случай произошел днем 11 декабря. На площадке находилась пирамида из сложенных металлических труб. С ее вершины скатилась 11-метровая труба диаметром в 82 сантиметра и упала на двух работников. Мужчины получили тяжелые травмы. Оба скончались на следующий день в реанимации Нижнетуринской ЦГБ.

«Прокуратура выясняет все обстоятельства несчастного случая на производстве. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Нижняя Тура, служба информации РИА «Новый День»

Нижняя Тура. Другие новости 13.12.19

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