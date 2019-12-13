Ветеринары снова предупреждают: новогодние праздники очень опасны для домашних питомцев

Екатеринбургские ветеринары выступили с предупреждением для владельцев домашних животных: грядущая новогодняя ночь опасна для кошек, собак и другой живности. В праздник у них могут обостриться хронические заболевания, им грозят сильные стрессы и пищевые отравления.

Дело в том, что хозяева питомцев хотят, чтобы те отметили Новый год также весело, как и люди, зачастую не задумываясь о последствиях для здоровья животных. К примеру, животным дают еду с праздничного стола, которая плохо усваивается, а иногда и вызывает тяжелые последствия.

Впрочем, не всех питомцев перекармливают, есть и такие, которые в Новый год голодают. Об этих бедных животных могут просто забыть в праздничной суете, запереть в комнате и не покормить.

Многие звери в праздники страдают не только физически, но и психологически. Шум, громкая музыка, хлопушки могут довести их до стресса. Ради праздника и забавы хозяева поят собак и кошек спиртным, что, опять же, негативно сказывается на их здоровье и психике. Во время прогулок в праздничные дни собаки часто пугаются грохота салютов, взрывов петард, срываются с поводка, убегают и теряются.

Ветеринары не рекомендуют кормить животных продуктами со стола и использовать любимцев в качестве праздничной забавы.

Кроме того, ветеринары предупреждают об опасности использования для украшения елок так называемого дождика. Кошки и собаки играют с ним и, заигравшись, проглатывают. Извлекать его из организма в большинстве случаев приходится в ветклинике.

Екатеринбург, Елена Васильева

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