Екатеринбургская биатлонистка взяла бронзу на Кубке мира

Биатлонистка из Екатеринбурга Светлана Миронова сегодня на этапе Кубка мира в Хохфльцене завоевала бронзу в спринте. Это вторая медаль сборной с начала этого сезона и лучший результат в карьере биатлонистки.
Светлана Миронова, которая традиционно показывает хороший ход и нестабильную стрельбу, сегодня допустила один промах – последним выстрелом из положения стоя. Как она сама призналась в интервью «Матч ТВ», это была ее ошибка, она «убежала» раньше, чем завершила выстрел.
Гонку выиграла итальянская биатлонистка Доротея Вирер, второй стала норвежка Ингрид Тандревольд.
Результаты других российских биатлонисток менее блестящи: Кристина Резцова с промахом стала 19-й, Екатерина Юрлова-Перхт с двумя промахами 26-й, Тамара Воронина, также промахнувшаяся дважды, 60-й, Лариса Куклина, которая промахнулась четыре раза, только 69-й.
Фото: Андрей Иванов, biathlonrus.com
Екатеринбург, Хохфльцен, служба информации
Екатеринбург, Хохфльцен. Другие новости 13.12.19
Ветеринары снова предупреждают: новогодние праздники очень опасны для домашних питомцев. / В Нижней Туре двух работников убила огромная металлическая труба. / В центре Екатеринбурга со скандалом сносят легендарный киоск «Цветы от Аллы» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube