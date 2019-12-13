Екатеринбургская биатлонистка взяла бронзу на Кубке мира

Биатлонистка из Екатеринбурга Светлана Миронова сегодня на этапе Кубка мира в Хохфльцене завоевала бронзу в спринте. Это вторая медаль сборной с начала этого сезона и лучший результат в карьере биатлонистки.

Светлана Миронова, которая традиционно показывает хороший ход и нестабильную стрельбу, сегодня допустила один промах – последним выстрелом из положения стоя. Как она сама призналась в интервью «Матч ТВ», это была ее ошибка, она «убежала» раньше, чем завершила выстрел.

Светлана Миронова. Фото: Союз биатлонистов России

Гонку выиграла итальянская биатлонистка Доротея Вирер, второй стала норвежка Ингрид Тандревольд.

Результаты других российских биатлонисток менее блестящи: Кристина Резцова с промахом стала 19-й, Екатерина Юрлова-Перхт с двумя промахами 26-й, Тамара Воронина, также промахнувшаяся дважды, 60-й, Лариса Куклина, которая промахнулась четыре раза, только 69-й.

Фото: Андрей Иванов, biathlonrus.com

Екатеринбург, Хохфльцен, служба информации

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