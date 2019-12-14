В Карпинске башенный кран рухнул на дорогу

В Карпинске сегодня днем башенный кран упал на дорогу. Крановщик получил травмы. По счастью, на дороге не было автомобилей, дома близ дороги не пострадали, но кран сбил две опоры ЛЭП.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ЧП случилось сегодня днем на улице Луначарского на территории строящегося дома. Башенный кран рухнул, когда поднимал металлические решетки. Крановщик находится в больнице, у него тяжелые травмы. Повреждены две опоры линии электропередачи. В карпинских соцсетях сообщают, что нет света в находящихся неподалеку домах. Кран полностью перегородил проезжую часть, место ЧП перекрыли сотрудники ДПС и росгвардейцы.

Уже известно, что стройкой дома занимается подрядчик ООО «СК Марк». На место происшествия выехал прокурор Карпинска Андрей Аржаховский.

Карпинск, служба информации

Карпинск. Другие новости 14.12.19

Уктусский стрелок, фейл губернатора и пробуждение зла в мэрии – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / На Урале перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа (ФОТО). / Задержан организатор похищения и убийства арбитражного управляющего. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»