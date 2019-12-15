В Екатеринбурге на турнире РМК освистали Тимати (ВИДЕО)

В Екатеринбурге прошел турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship (RCC) 7, организованный Русской медной компанией. Уральский боец Иван Штырков потерпел первое поражение в своей карьере, уступив швейцарцу Ясубею Эномото.

Но зрители отметили другой впечатляющий момент. «Перед каждым боем проходят флеш-интервью, перед боем Штыркова был актер Александр Петров, а перед главным боем, где участвовал Александр Шлеменко, брали интервью у Тимати. Когда начал выступать Тимати, люди настолько не принимали его, что просто освистывали так, что не было слышно, что он говорит, даже не смотря на динамики», – рассказала «Новому Дню» одна из зрительниц. Она также добавила, что Штыркова публика встречала прохладно, но до освистываний не дошло.

Напомним, уральский боец запомнился в родном регионе даже тем, кто не следит за единоборствами. Он принимал участие в протестах в сквере против строительства храма – был одним из тех «качков», которые ночью приехали защищать неначавшуюся стройку. «Мы приехали, чтобы помочь охране поднять забор», – объяснял он после. Инцидент с Тимати смотрите на видео.

На турнире РМК освистали Тимати

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.12.19

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