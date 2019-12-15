Уральские биатлонистки остались без медалей в гонке преследования на Кубке мира

В австрийском Хохфильцене на Кубке мира по биатлону сегодня состоялась первая в этом сезоне гонка преследования. В ней участвовали две спортсменки из Свердловской области – екатеринбурженка Светлана Миронова и Тамара Воронина из Каменска-Уральского. К сожалению, обе остались без медалей.

Светлана Миронова в пасьюте имела высокие шансы на призы, она стала третьей в спринтерской гонке и сегодня стартовала с отставанием в 18 секунд. Спортсменка не смогла справиться со стрельбой. На каждом рубеже она допустила по одному промаху и в итоге стала только 11-й.

Тамара Воронина стартовала под 60 номером. Она единственная из российских спортсменок (и одна из двух биатлонисток вообще) отстреляла чисто. Но последний стартовый номер не оставил шансов. Она пришла 36-й.

Еще две участвовавшие в гонке россиянки также остались далеко от призовых мест. Кристина Резцова заняла 18 место, Екатерина Юрлова-Перхт оказалась только 22.

Первой в сегодняшней гонке стала норвежка Тириль Экхофф, шведка Ханна Оберг стала второй, третье место заняла Ингрид Тандреволд из Норвегии.

Екатеринбург, Хохфильцен, служба информации

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