Смертельное ДТП на уральской трассе: 16-тонная платформа рухнула на автомобили (ФОТО)

Жуткая авария произошла сегодня утром на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в районе деревни Златогорова. С грузовика на автомобили рухнула платформа гусеничного крана. Один человек погиб, трое получили травмы.

ДТП случилось около восьми часов утра. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика не закрепил ходовую платформу гусеничного крана, и, когда он поворачивал, тяжелая конструкция сорвалась с кузова.

Платформа массой 16 тонн упала на встречные автомобили «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Скончался водитель УАЗа; два его пассажира и водитель ВАЗа получили травмы.

Движение на месте аварии затруднено, гаишники организовали реверсивное движение. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Белоярский район, служба информации

Белоярский район. Другие новости 16.12.19

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