Суд присяжных отправил в колонию тагильчанку, которая до смерти избила приятеля

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила на основании вердикта суда присяжных отправил в колонию на 9,5 лет местную жительницу. Она в пьяном угаре до смерти забила собутыльника. При этом дело рассматривалось повторно, в первом случае присяжные женщину оправдали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщину осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». В ночь с 21 на 22 августа 2018 года тагильчанка Лариса Иваницкая выпивала со своим знакомым в его квартире на улице Юности. В ходе застолья мужчина оскорбил дочь женщины, та решила отстоять ее честь и взялась за молоток. Последовало минимум два удара, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, у него развился отек мозга и через два дня он скончался в больнице.

Свою вину женщина не признала. Впервые суд по этому делу состоялся летом этого года, присяжные женщину оправдали. Прокуратура решение оспаривала, на новом рассмотрении решение стало иным. Тагильчанка проведет в колонии общего режима 9 лет и 6 месяцев. Приговор в силу не вступил.

Нижний Тагил, служба информации

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