В Кольцово у пассажира из Стамбула нашли кинжалы из Аргентины

Екатеринбургские таможенники обнаружили у пассажира рейса Стамбул – Екатеринбург необычный багаж.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кольцовской таможни, кинжал, штык-нож и нож лежали у гражданина России в чемодане. Таможенникам мужчина объяснил, что летит с пересадкой из Аргентины, где и приобрел, по его версии, «бутафорию на сувениры». О том, что провозить оружие через таможенную границу нельзя, он, по его словам, не знал.

Бутафория это или холодное оружие, предстоит выяснить экспертам.

«При ввозе предметов, похожих на холодное оружие, пассажир может быть спокоен только при наличии документов от производителя, подтверждающих, что это сувенирная продукция. Во всех остальных случаях таможенник, при наличии сомнений, назначит экспертизу, по результатам которой будет принято решение», – рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)».

Екатеринбург, служба информации

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