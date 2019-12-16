Свердловские приставы предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Свердловские приставы предупреждают жителей о новом виде телефонного мошенничества – СМС-рассылке с требованием немедленно оплатить долг. Ответный звонок приводит к снятию денег со счета мобильного оператора.

Об этом стало известно во время личного приема граждан в День Конституции. Житель другого региона рассказал, что получил следующее сообщение на телефон: «У Вас имеется задолженность, которую Вы должны оплатить в 5-тидневный срок. В случае не оплаты задолженности будет обращено взыскание на денежные средства и автотранспортное средства. Для получения подробной информации необходимо перезвонить по этому номеру. *ФИО и должность действующего сотрудника УФССП России по Свердловской области*». Мужчина перезвонил на этот номер, за пару секунд ожидания с его телефона списали 390 рублей.

Как выяснилось, номер не принадлежит свердловскому УФССП России. Сотрудник, который был указан в сообщении, действительно работает в управлении, но он курирует порядок деятельности судов, а не занимается взысканием просроченной задолженности. В ведомстве заявили, что никогда не рассылают СМС с требованием оплатить долг. Граждане могут узнать о своей задолженности в разделе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП. Там же можно посмотреть телефоны судебных приставов-исполнителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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