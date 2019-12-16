Смог над Екатеринбургом продержится до среды

Сегодня с утра Екатеринбург заволокло дымкой. Над городом стоит смог, который развеется только через два дня.

По данным уральских метеорологов, на территории Свердловской области объявлено предупреждение НМУ первой степени опасности. Из-за слабого ветра в воздухе накапливаются вредные примеси. Отмена предупреждения запланирована с 20 часов 18 декабря.

Добавим, что на этой неделе в Екатеринбурге ожидается небольшой снег и умеренные морозы. Днем температура воздуха будет от -3 до -5 градусов, по ночам будет холодать до 6-10 градусов ниже нуля. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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