Прокуратура заставила областной минздрав дать денег на ремонт больницы в Североуральске (ФОТО)

В Североуральске прокуратура через суд добилась ремонта инфекционного отделения центральной городской больницы. Здание было настолько запущенным, что создавало угрозу жизни пациентам и врачам.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, лечебный корпус общей площадью 1 530,8 кв. м на момент проверки не соответствовал государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. В частности, в помещении на потолках и стенах отслаивалась штукатурка, были следы протечек, трещины и выбоины, на батареях имелись сколы краски, в туалетах стояли разбитые раковины, материал отделки пола на эвакуационных путях при пожаре не был безопасным.

«Указанные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью пациентов и медицинского персонала и могли привести к распространению инфекционных заболеваний в лечебной организации. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по результатам внеплановой выездной проверки Североуральской ЦГБ выдал отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение», – сообщили в надзорном ведомстве.

Поскольку больница находится на финансовом обеспечении областного минздрава, прокуратура заявила в суд следующие требование: министерство обязано предоставить деньги на ремонт инфекционного отделения, а Североуральская ЦГБ – использовать субсидию по назначению. Суд полностью удовлетворил иск. В декабре 2019 года в больнице был закончен ремонт.

Североуральск, служба информации РИА «Новый День»

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