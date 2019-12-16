СК проводит проверку обстоятельств смерти 15-летнего мальчика, который уснул на скамейке

Следователи из Екатеринбурга проводят проверку по факту смерти 15-летнего подростка. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мальчик из поселка Кольцово скончался в выходные. Ребенка, который уснул на скамейке, разбудили прохожие и отвели домой. По информации ведомства, он не был дома три дня.

По неподтвержденным пока данным, мальчик мог принять наркотики и умереть от этого. «Причина смерти – внезапная остановка сердца. Информация о распространении наркотиков будет проверена компетентными органами. Доследственная проверка проводится следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга», – уточнили в пресс-службе регионального управления СК.

Екатеринбург, служба информации

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